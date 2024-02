Zelenskyj si vypočul kritiku od generála Zalužného. (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky, Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Vysoký ukrajinský generál Valerij Zalužnyj kritizoval prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho váhavý postoj k vojenskej brannej povinnosti. Informuje o tom britský „Telegraph“. Zalužnyj žiada, aby bolo povolaných až 500 000 ľudí, ktorí by účinne bojovali s prevahou ruských jednotiek.

Podľa denníka The Telegraph by generál mohol byť odvolaný v najbližších dňoch. Svoju kritiku Zelenského zverejnil v stanovisku pre americkú televíziu CNN. V ňom napísal: „Musíme uznať, aké významné výhody má nepriateľ pri mobilizácii ľudských zdrojov a ako sa to porovnáva s neschopnosťou štátnych inštitúcií na Ukrajine zlepšiť pracovnú silu našich ozbrojených síl bez použitia nepopulárnych opatrení.

Zalužnyj vyzýva na hromadnú brannú povinnosť

Zalužnyj už dlho tvrdí, že ak chce Kyjev úspešne čeliť prevahe ruských jednotiek, bude treba povolať možno pol milióna ľudí. Spor medzi ukrajinským prezidentom a veliteľom jeho armády sa stal verejným, keďže narastajú obavy zo záväzku Západu ďalej financovať Kyjev.

Znepokojujúce je aj oneskorenie pri schvaľovaní nového kola financovania zo strany USA, kľúčového hráča v západnej koalícii podporujúcej Ukrajinu. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril nádej, že rozhodnutie EÚ pomôcť Joeovi Bidenovi presvedčiť zdráhajúcich sa republikánov vo Washingtone, aby schválili jeho žiadosť o schválenie dodatočných 60 miliárd dolárov na podporu Kyjeva.

Zalužnyj sa spolieha na bezpilotné lietadlá pri obnove boja Ukrajiny proti Moskve

Uprostred klesajúceho medzinárodného financovania Zalužnyj poukázal na potrebu zmeniť spôsob, akým Ukrajina bojuje o získanie výhody pred Moskvou. Osobitne zdôraznil, že bezpilotné lietadlá sú „rozhodujúce“ pri vyhýbaní sa zákopovej vojne, v ktorej Ukrajina nemá žiadnu výhodu.

The Telegraph uviedol, že oznámenie o prepustení Zalužného sa blíži. Bolo tiež oznámené, že Zelenskij mu ponúkol inú pozíciu, ktorú odmietol.