Nemecké letiská ochromili štrajk: Berlín, Stuttgart a Hamburg zrušili odlety

Dopoludňajší a večerný let z Düsseldorfu, metropoly Severného Porýnia-Vestfálska, do českého hlavného mesta západonemecké letisko zrušilo, odrieklo aj nočnú linku z Prahy. Ochromená je dnes tiež vnútronemecká letecká doprava. Cestujúci dostali odporúčanie let preložiť na iný deň, alebo využiť vlaky a autobusy. Niektoré lety z pôvodných letísk neodštartujú, ale odbavia ich iné vzdušné prístavy, do ktorých aerolinky organizujú cestu autobusom.

Cestujúci musia počítať s meškaniami

"Kvôli štrajku odborov Verdi nie sú dňa 1. februára z Letiska Berlín Braniborsko (BER) možné žiadne odlety," uviedlo berlínske letisko, ktoré používa tiež názov Willy Brandt. Rovnaké vyjadrenia zverejnili na svojom webe aj letiská v Stuttgarte a Hamburgu. "Žiadne odlety s cestujúcimi nie sú možné! Prosíme pasažierov, aby kontaktovali svoje aerolínie," uviedlo hamburské letisko. Ostatné letiská, ktoré sa rozhodli časť odletov napriek štrajku odbaviť, vydali cestujúcim tiež odporúčanie, aby si vopred overili, či ich spoj nebol zrušený.

Cestujúci tiež musia počas celého dňa počítať s meškaniami a s dlhšou čakacou dobou. Na niektorých letiskách navyše nie je možné sa k odletu odbaviť, je tu ale možné prestúpiť z iného letu. To je prípad Frankfurtu nad Mohanom, ktoré je najväčším nemeckým letiskom.

Verdi v súčasnosti rokuje o vyšších mzdách pre zhruba 25.000 zamestnancov bezpečnostného sektora letísk a protestom chce zvýšiť tlak na zamestnávateľov. Ďalšie kolo rozhovorov sa uskutoční 6. a 7. februára. Na tento piatok odbory Verdi pripravujú ďalší štrajk za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky, tentoraz v regionálnej a mestskej doprave. Tento protest s výnimkou Bavorska zasiahne celé Nemecko. Až tento pondelok sa pritom v Nemecku skončil štrajk rušňovodičov železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB), ktorá bola od vlaňajšieho novembra štvrtá.