Mimoriadna správa pre milovníkov Putina: Babička (72) zdieľala emotívne video o vojakoch! Dostala "doživotie"

MOSKVA - Súd v Rostovskej oblasti na juhozápade európskeho Ruska odsúdil sedemdesiatdvaročnú penzistku Jevgeniju Majborodovú na 5,5 rokov väzenského tábora za to, že v sociálnych sieťach preposlala ďalej dva príspevky. Penzistka sa podľa súdu previnila šírením úmyselne klamlivých informácií o ruskej armáde.

Obžaloba žiadala šesť rokov za "emocionálne video" a za šírenie správy o počte zabitých ruských vojakov vo vojne, uviedla ruská redakcia BBC s odvolaním sa na informáciu zo sociálnych sietí.

Za klamlivé však ruské úrady pokladajú všetky správy, ktoré nezodpovedajú oficiálnemu ruskému výkladu udalostí, podľa ktorého Rusko nevedie vojnu proti susednej krajine, ale iba podniká špeciálnu vojenskú operáciu, a ruskí vojaci nikdy neútočia proti civilistom a civilným cieľom, nieto aby sa dopúšťali zverstiev a vojnových zločinov.

Dôchodkyňa mala na sociálnej sieti množstvo protivojnových príspevkov a prirovnávala ruský režim k vedeniu nacistického Nemecka, poznamenala rozhlasová stanica Radio Slobodná Európa/Radio Sloboda na svojom webe.

Majborodová pred súdom uznala vinu a vysvetlila svoje počínanie ako reakciu na to, že jej brat žijúci v ukrajinskom meste Dnipro skončil v sutinách domu, zasiahnutého počas ostreľovania. Súrodenec síce vtedajšie ostreľovanie prežil, ale zomrel o niekoľko mesiacov neskôr, dodala BBC.

V ruskom parlamente sa prerokúva návrh zákona, ktorý má umožniť trestať šíriteľa "klamných informácií" o ruskej armáde aj konfiškáciou majetku. Očakáva sa, že ruskí poslanci by predlohu mohli definitívne prijať tento týždeň.

V Rusku za protivojnové postoje úrady trestne stíhali prinajmenšom 830 ľudí, vrátane 250 obvinených zo šírenia "klamných" informácií o vojne, napísal denník Ukrajinská pravda s odvolaním sa na špecializovaný server OVD-Info, ktorý monitoruje činnosť polície.