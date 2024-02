Vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo predložia čo najskôr

Ministerka Dolinková v ružinovskej nemocnici (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nemocnice sa nemusia obávať nedostatku financií pre programovú vyhlášku týkajúcu sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. Deklarovalo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že ju v čo najkratšom čase predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Informoval komunikačný odbor MZ SR.

"Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje odbornú verejnosť aj pacientov, že z dôvodu časového posunu schválenia uvedeného dokumentu nebude obmedzené ani ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Poisťovne preddavkové zdroje od MZ SR dostali a očakávame, že o tom budú v blízkej dobe informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ tak ešte neurobili," uviedli z ministerstva.

Chceme sa vyhnúť scenáru, aby sa z Martina nestali Rázsochy jedna, tvrdí Dolinková (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Rezort poukázal na to, že rozpočet na rok 2024 bol prijatý neštandardne, a to až ku koncu roka 2023. "To spôsobilo aj zásadný posun pri tvorbe vykonávacích predpisov. Bez finálnych čísel a schválenia jednotlivých krokov nebolo totiž možné tento dokument pripraviť," ozrejmil. O znení vyhlášky sa podľa ministerstva rokovalo so zdravotnými poisťovňami, ako aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ich zástupcami.

Asociácia nemocníc Slovenska vo štvrtok upozornila, že nebude mať v prípade neúspešných utorkových (6. 2.) rokovaní so zdravotnými poisťovňami financie na platy pre zamestnancov. Dôvodom je podľa prezidenta asociácie Mariána Petka stále chýbajúca vyhláška o programovom rozpočtovaní, ktorú malo ministerstvo zverejniť do 15. januára.

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR zas na sociálnej sieti poukázala, že oficiálny návrh medziročného nárastu na tento rok pre ambulantný sektor stále nemá. "Ak sa však potvrdí to, čo sa šepká, predovšetkým, že medziročný nárast zdrojov do ambulantného sektoru je zhruba polovica hodnoty inflácie v roku 2023 vyčíslenej na 10,5 percenta, pristúpime k aktivácii plánu na prežitie," uviedla asociácia s tým, že by to znamenalo plošné zavedenie poplatkov a redukciu administratívnych výkonov.