Brutálny útok na učiteľku: VIDEO Žiačka sa do nej pustila hlava-nehlava, seniorka skončila v nemocnici!

Žiačka strednej školy napadla svoju vlastnú učiteľku (Zdroj: X/@IamKundrah)

Podľa britského denníka the Sun konfrontovala učiteľka svoju žiačku, ktorá sa po hodine vybrala do skrinky po svoje lieky, ktoré jej mali pomôcť so záchvatmi. Nikto nevie prečo, no zrazu študentka svoju učiteľku napadla, ťahala ju za vlasy, udierala päsťami a keď sa ju snažili kolegovia zastaviť, kopala okolo seba nohami. 65-ročná seniorka skončila s poraneniami hlavy v nemocnici.

Znepokojivý videoklip sa dostal na sociálne siete a celý incident si nevie vysvetliť ani riaditeľ miestnej školy. Žiačku sa snažilo upokojiť niekoľko ľudí, vrátane pedagógov. Jeden z kolegov Greg Stanton uviedol pre spravodajskú stanicu KSDK v Missouri, že učiteľku po hospitalizácii v nemocnici navštívil. Tá si dodnes nevie vysvetliť, prečo ju dievča napadlo. „Nemohla ani rozprávať. Nerozumie, prečo ju napadla. Plakala,“ dodal.

Video nie je vhodné pre citlivé povahy

Student Vrs Teacher (Mrs.Rodgers) @ Normandy Highschool in St.Louis, Missouri🤣🤦🏽🤦🏽 pic.twitter.com/gQxrz8Ugil — 𝗜'𝗠 𝗞𝗨𝗡𝗗𝗥𝗔𝗛 𝗧𝗔𝗧𝗘 (@IamKundrah) January 22, 2024

K incidentu sa vyjadrila aj vedenie strednej školy Normandy High School v Missouri. „Vedenie školy berie túto záležitosť vážne a plne spolupracuje s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Okrem toho sme zahájili interné vyšetrovanie, aby sme zhromaždili všetky potrebné informácie týkajúce sa tohto incidentu a na základe výsledkov budú prijaté aj príslušné opatrenia,“ uviedli.