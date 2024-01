V USA to vrie: Nahnevaný Trump hovorí o tretej svetovej vojne! Tvrdé obvinenia na adresu Bidena

Donald Trump pohrozil treťou svetovou vojnou. (Zdroj: SITA/AP Photo/Charles Krupa)

V USA prebieha supervolebný rok. Od začiatku roka republikáni v štátoch USA hlasujú o tom, koho vyšlú do súboja o Biely dom v novembri proti prezidentovi Joeovi Bidenovi. Aktuálne to vyzerá na Donalda Trumpa, ktorý doteraz v súťaži dominoval. A ako je známe, Trump nešetrí štipľavými slovami – najmä počas predvolebnej kampane.

Úplne šialené: Donald Trump podnecuje obavy z tretej svetovej vojny

Po smrti troch amerických vojakov, ktorí boli podľa Bieleho domu zabití pri útoku dronu proiránskych milícií v Jordánsku neďaleko sýrskych hraníc, vytvára Donald Trump veľkú kulisu hrozby. Pri útoku na amerického prezidenta Joea Bidena, ktorého obvinil zo zodpovednosti na teroristickom útoku, teraz Trump hromžil: "Sme na pokraji tretej svetovej vojny."

Trump využil smrť amerických vojakov na spustenie obrovského útoku na Joea Bidena a jeho vládu, ktorú obvinil zo „slabosti a kapitulácie“. Pre Trumpa niet pochýb: „Tento útok by sa NIKDY nestal, keby som bol prezidentom, nebola by na to ani šanca – tak ako by sa nikdy nestal Iránom podporovaný útok Hamasu na Izrael, vojna na Ukrajine by sa sa nikdy nestala a teraz by sme mali mier na celom svete. Namiesto toho sme na pokraji tretej svetovej vojny," uviedol na sociálnej sieti Truth Social.

Trump tvrdí, že Irán bol pri jeho odchode z úradu „slabý, na mizine a úplne pod jeho kontrolou“. Sľúbil, že túto politiku obnoví, ak porazí Bidena v novembrových voľbách. "Tento hrozný deň je ďalším dôkazom toho, že sa musíme okamžite vrátiť k MIERU PROSTREDNÍCTVOM SILY, aby už nedochádzalo k chaosu, ničeniu a ďalším stratám vzácnych amerických životov. Naša krajina nemôže prežiť s Joeom Bidenom ako vrchným veliteľom," zúril Trump.