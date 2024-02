Brutálne FOTO z tragickej nehody: Z auta ostal len šrot! Vodič nemal šancu prežiť

Polícia vyšetruje tragickú nehodu na Zemplíne (Zdroj: Polícia SR - Košický kraj)

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania viedol vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Seat Cordoba, z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom zn. Škoda Fabia, ktoré jeho vodička viedla v smere od mesta Veľké Kapušany.

"Po zrážke vozidlo zn. Škoda Fabia odhodilo do priekopy vedľa cesty. Vodič Seatu Cordoba utrpel pri dopravnej nehode zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahol. Vodička Škody Fabia bola posádkou RZP prevezená do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú 14-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti,“ informuje polícia.

Vodič nebol pripútaný

Podľa informácií získaných na mieste dopravnej nehody vodič vozidla zn. Seat nebol pripútaný bezpečnostným pásom, vodička Škody Fabia bezpečnostný pás počas svojej jazdy použila. "Vodička bola na zistenie prítomnosti alkoholu v jej dychu podrobená dychovej skúške, výsledok dychovej skúšky bol však negatívny. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve,“ píšu policajti.

Polícia v tejto súvislosti vodičov vyzýva, aby sa vždy počas svojej jazdy pripútali a dohliadli na to, že tak urobili aj spolucestujúci. "Bezpečnostné pásy sú jedným z najdôležitejších bezpečnostných prvkov v aute. Slúžia na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich v prípade nehody, pri ktorej môžu výrazne znížiť riziko vážneho zranenia alebo smrti. Platí, že bezpečnostný pás má v aute používať každý, a to bez ohľadu na vek, povolanie alebo to, či sedí vpredu alebo vzadu,“ upozorňujú.