Začali sa najrozsiahlejšie manévre NATO od čias studenej vojny: Do vojenského cvičenia sa zapojí 90-tisíc vojakov

BRUSEL - Severoatlantická aliancia v stredu spustila najrozsiahlejšie manévre za uplynulé desaťročia. Do vojenského cvičenia, ktoré potrvá do konca mája, sa zapojí 90.000 vojakov. Aliancia ním chce preveriť schopnosť spojencov zapojiť sa do konfliktu s takým schopným protivníkom, akým je Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.