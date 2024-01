Orbán asi čaká kompenzáciu za schválenie vstupu Švédska do NATO, uvádzajú švédske médiá

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Bertrand Guay, Pool via AP)

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán očakáva nejakú kompenzáciu za schválenie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Uviedli to švédske médiá s tým, že to bude mať ťažšie ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Upozornil na to v stredu server 24.hu.