Turecký parlament bude v utorok hlasovať o vstupe Švédska do NATO: Maďarsko má byť posledné

Ilustračné foto (Zdroj: X/ABC)

ANKARA - Turecký parlament bude v utorok hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). S odvolaním sa na informácie stanice CNN Türk to v pondelok uviedla agentúra AFP.

Turecká stanica NTV s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že turecký parlament bude hlasovať tento týždeň, neposkytla však konkrétny dátum. Ankara hlasovanie o tejto veci odkladala už viac ako rok, čo narušilo vzťahy s jej západnými spojencami. Turecko totiž dlhodobo obviňuje Švédsko z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť.

archívne video

Turecko podmieňuje vstup Fínska a Švédska do NATO, tvrdí Ivan Korčok (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Patria k nim predovšetkým sympatizanti zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Švédsku žiadosť preto dlho blokovala.

Švédsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO v reakcii na spustenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi. Fínsko sa 31. členom Aliancie stalo už vlani v apríli. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan svoje výhrady k členstvu Švédska stiahol na júlovom summite NATO a v októbri prístupový protokol predložil tureckému parlamentu.

Ratifikácia závisí od Kongresu USA

Hoci zahraničný výbor tureckého parlamentu schválil žiadosť Štokholmu v decembri, Erdogan proces schvaľovania v parlamente, kde má väčšinu mandátov jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP), znova skomplikoval.

Uviedol, že ratifikácia švédskej žiadosti bude závisieť od toho, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Ďalšou podmienkou bolo zrušenie zbrojných embárg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO. Vstup Švédska do NATO okrem Turecka stále ešte neratifikovalo ani Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.

Maďarsko bude o vstupe Švédska do NATO hlasovať ako posledné

Turecký parlament má podľa miestnych médií tento týždeň hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie a v tom prípade by sa Maďarsko stalo napriek sľubom premiéra Viktora Orbána poslednou krajinou, ktorá členstvo Švédska v NATO ratifikuje. Poznamenali to v pondelok viaceré maďarské médiá

Turecká stanica NTV s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že turecký parlament bude o Švédsku hlasovať tento týždeň, deň však nespresnila. Maďarský server mfor.hu si všíma náznaky, že NATO a Švédsko už vlastne ani nečakajú na schválenie vstupu zo strany Maďarska, lebo napríklad Štokholm nedávno podpísal dohodu o obrannej spolupráci s Washingtonom.

Server ellenszel.hu v tejto súvislosti konštatoval, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa schválením vstupu Švédska do NATO chystá urobiť to, na čo Orbán nemá odvahu. Z diplomatického hľadiska by to vyslalo mimoriadne zlú správu, ak by Maďarsko ako posledné ratifikovalo integráciu Švédska do NATO. Krajina by bola považovaná za nespoľahlivého člena obrannej aliancie, konštatovalo internetové vydanie denníka Népszava. Odklad ratifikácie vstupu Švédska do NATO maďarský parlament zdôvodňuje klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.