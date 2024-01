Veľká blamáž pre Putina: Čo urobili jeho najvyšší velitelia zle? Ukrajinci sa s technikou dostali až do Petrohradu

Ukrajinský dron preletel obrovskú vzdialenosť. (Zdroj: Facebook/makcumy)

O odrazení útoku bezpilotného stroja v Leningradskej oblasti vo štvrtok informovalo bez ďalších podrobností ruské ministerstvo obrany. Ruský portál Fontanka potom napísal, že trosky dronu dopadli do areálu ropného terminálu. O útoku niekoľkých dronov na ropný terminál písali aj ukrajinské médiá, podľa ktorých išlo o operáciu ukrajinskej vojenskej rozviedky. Jej hovorca Andrij Jusov potom podľa portálu Ukrajinska pravda povedal, že to nepotvrdzuje ani nepopiera, ale konštatuje, že z hľadiska geografie išlo o úder "novej úrovne".

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 694 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajina už skôr avizovala, že pracuje na vývoji dronov, ktoré dokážu uraziť väčšiu vzdialenosť ako predchádzajúcich 700 kilometrov. Podľa BBC je správa o útoku v Leningradskej oblasti dôkazom, že sa to Kyjevu darí.

"Vieme vyrobiť niečo, čo stojí 350 dolárov za kus a čo dnes v noci doletí do Petrohradu," vyhlásil podľa agentúry Interfax-Ukrajina počas diskusie vo švajčiarskom Davose ukrajinský minister Kamyšin. "Áno, dnes v noci sme zasiahli cieľ a tá vecička urazila presne 1250 kilometrov," povedal.

(Zdroj: Facebook/makcumy)

Bezpilotnému stroju sa rovnako ako pri predchádzajúcich útokoch na Moskvu podarilo bez problémov dostať až k cieľu, podotkla BBC. Súdiac podľa správ v médiách dron až na poslednú chvíľu zlikvidoval systém protivzdušnej obrany, ktorý bol umiestnený neďaleko, možno aj priamo v areáli ropného terminálu.

Ak ale ukrajinské drony ničia protivzdušná obrana, ktorá nevie fungovať na dlhú vzdialenosť, môže to predstavovať nebezpečenstvo pre obyvateľov miest, na ktoré padajú úlomky, napísala aj BBC. Na likvidovanie ukrajinských bezpilotných prostriedkov musí podľa nej Rusko zrejme vynakladať mnoho drahých rakiet, pretože na spoľahlivé zničenie jedného cieľa sa ich používa viacero.

Pokiaľ si teda ukrajinský priemysel osvojí masovú výrobu útočných dronov s dlhým doletom, bude to pre ruskú protivzdušnú obranu veľká výzva, poznamenáva BBC. Rusko podľa nej nebude schopné ochrániť všetky svoje dôležité objekty.