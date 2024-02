Strach z Ruska narastá: Nórska armáda sa už pripravuje na najhoršie! Vrchný veliteľ prehovoril, času je málo

Vrchný veliteľ nórskej armády Erik Kristofferson (Zdroj: profimedia.sk)

Nórska armáda sa na nórskych hraniciach pripravuje na hrozbu zo strany Ruska. "Rusko nezvýšilo počet svojich tankov, pretože väčšinu z nich poslalo na Ukrajinu. Očakávame však, že začne modernizovať a prestavovať svoju armádu hneď, ako prestanú boje," uviedol v stanovisku vrchný veliteľ Eirik Kristoffersen v rozhovore s nemeckou RND. "Dnes by som povedal, že nahradenie stratených síl a obnova armády potrvá pravdepodobne tri roky. Musíme sa na túto situáciu pripraviť a byť pripravení na vážnu hrozbu."

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 704 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Ak by hrozba útoku na Nórsko bola už teraz, nemohli by sme Ukrajine dodať toľko zbraní. Momentálne však hrozba útoku na Nórsko nie je akútna. Veľa času nám však nezostáva, to by som rád zdôraznil,“ povedal Kristoffersen. "Teraz vidíme, že ruská zbrojná výroba je silnejšia, ako sme si minulý rok mysleli," povedal. "Aj keď Rusko stratilo veľa vojenskej techniky na Ukrajine, tu na severe má jej ešte stále veľa. Rusko nesmieme podceňovať," varoval náčelník generálneho štábu.

Na margo ruských pohybov pri nórskych hraniciach povedal: "Rusi v súčasnosti cvičia veľa nových brancov a svoje základne zabezpečujú len s minimom síl. Pozemné sily na polostrove Kola sa sústreďujú na výcvik nových vojakov pre Ukrajinu, ktorí tam majú nahradiť iných Rusov." Naproti tomu ruské vzdušné a námorné sily sú vo veľmi dobrom stave. "Rusi na Ukrajine sotva stratili lietadlá a ponorky, takže okolo nás ich stále stojí značný počet."