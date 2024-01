Nemecký minister zdravotníctva podporuje reformy pohotovostnej služby nemocníc

Karl Lauterbach (Zdroj: TASR/Kay Nietfeld/dpa)

Lauterbach uviedol, že existuje "neuveriteľný potenciál ušetriť peniaze a zároveň zlepšiť starostlivosť". Nemecké pohotovostné ambulancie sú často preplnené. Organizácie lekárov sa už roky sťažujú, že tieto ambulancie často navštevuje množstvo pacientov s relatívne drobnými ochoreniami, najmä počas víkendov.

archívne video

Ministerska zdravotníctva Zuzana Dolinková po návšteve pracovísk Univerzitnej nemocnice Bratislava (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Lauterbach tvrdí, že 25 až 30 percent prípadov z ambulancií pohotovostnej služby by sa mohlo liečiť aj v ordináciách lekárov. Tí, ktorí majú zdravotné poistenie, budú mať tiež možnosť získať cez telefón alebo videohovor oveľa viac priamej lekárskej starostlivosti ako doteraz bez toho, aby museli navštíviť kliniku.

Navrhované reformy si vyžadujú zlúčenie pohotovostných oddelení do nových integrovaných pohotovostných centier, ktorých súčasťou by bola aj pridružená ambulancia lekára v bezprostrednej blízkosti, vysvetľuje DPA. Pracovníci takéhoto strediska by potom mohli posúdiť, kde by bolo najlepšie ošetriť prichádzajúcich pacientov.

Lauterbach oznámil, že na každých 400-tisíc obyvateľov by malo byť jedno takéto centrum. Minister uviedol, že hlavným cieľom reformy je zabezpečiť rýchlejšiu liečbu pacientov. "Nemusí to byť vždy nemocnica," ale môže sa to dostatočne riešiť návštevou všeobecného lekára nasledujúci deň, povedal Lauterbach. Dodal, že reformy by mal v najbližších mesiacoch zvážiť vládny kabinet. Do platnosti by mali vstúpiť v roku 2025.