Biden stále dôveruje Austinovi aj napriek neinformovanosti o hospitalizácii

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že stále dôveruje svojmu ministrovi obrany Lloydovi Austinovi. To, že nebol minulý týždeň informovaný o Austinovej hospitalizácii, pritom označil za chybný úsudok. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry AP.

Biden odpovedal na otázky novinárov počas prehliadky miestneho podniku v meste Allentown v americkom štáte Pennsylvania. Na otázku, či to, že Pentagón o Austinovej hospitalizácii informoval neskôr, bola chyba úsudku, Biden odpovedal, že "áno". Zároveň však uviedol, že stále dôveruje vodcovským schopnostiach Austina. Austin (70) je pre komplikácie spojené s decembrovou operáciou na liečbu rakoviny prostaty stále hospitalizovaný. Ministerstvo obrany USA pritom čelilo ostrej kritike za to, že s oznámením jeho hospitalizácie čakalo niekoľko dní, pričom o ňom nevedel ani Biely dom a Biden.

Postup Pentagónu kritizovali republikáni i demokrati a zazneli i výzvy na Austinovu rezignáciu. Šéfa amerického rezortu obrany prijali do vojenskej nemocnice Waltera Reeda na predmestí Washingtonu 22. decembra, aby podstúpil operáciu na liečbu rakoviny. Tá mu bola diagnostikovaná začiatkom decembra počas rutinnej prehliadky. Po operácii bol z nemocnice prepustený, no približne o týždeň skomplikoval jeho stav zápal a 1. januára bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Biden ani vysokopostavení predstavitelia jeho admiratívy pritom neboli o ministrovej hospitalizácii informovaní do 4. januára. Svoju diagnózu potom Austin zverejnil až tento utorok.