Panika v Európe! Švédsky minister vyhlásil, že musí ľuďom povedať pravdu: Pripravujeme sa na vojnu s Ruskom

Švédsky minister civilnej obrany Carl-Oskar Bohlin (Zdroj: SITA/AP Photo/Andre Penner)

Hrozivé slová odzneli počas víkendu na bezpečnostnej konferencii. Všetci švédski občania, zamestnanci, podnikatelia a manažéri, každý by si mal položiť otázku: „Kto si, keď príde vojna?“, povedal minister Bohlin.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 686 (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Prípravy na možnú vojnu by sa mali uskutočniť čo najrýchlejšie. „Každý musí pochopiť, že v situácii, v ktorej sa nachádzame, môže byť čas naším najcennejším zdrojom,“ zdôraznil 38-ročný muž. Informáciu priniesla BBC.

Pripravte obce na núdzové situácie

Konzervatívny politik uviedol niekoľko príkladov, ako sa treba pripraviť na núdzovú situáciu: Miestne zastupiteľstvá by mali vypracovať núdzové plány pre vodu a zabezpečiť dodávky potravín, tepla a elektriny. Orgány pre mimoriadne situácie by mali prijímať dobrovoľníkov, aby si rozšírili svoju prácu v prípade vojny. Jednotlivci by mali zvážiť vstup do dobrovoľnej obrannej organizácie.

Minister Bohlin vníma ukrajinské obyvateľstvo, ktoré sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, ako vzor spoločnosti, ktorá sa dokáže brániť útokom. Ukrajina sa už v predchádzajúcich rokoch pripravila na totálnu vojnu s Ruskom. "Sme národ a spoločnosť, ktorá bude čeliť totálnej vojne s totálnym odporom," bola odpoveď Ukrajiny na inváziu, povedal švédsky politik.

Hasiči zasahujú po ruskom raketovom útoku, ktorý zasiahol hotel v centre ukrajinského mesta Charkov (Zdroj: TASR/Ukrainian Emergency Service via AP)

Takýto jednotný odpor je možný len „ak si veľká väčšina uvedomuje situáciu a chápe, o čo ide,“ vysvetlil Bohlin. Švédi by si preto mali urobiť jasno vo svojej situácii.

Nádej na skorý vstup do NATO

Pod dojmom ruskej útočnej vojny Švédsko, ktoré bolo predtým nezúčastnené, v máji 2022 obrátilo obrannú politiku a požiadalo o členstvo v NATO. Zatiaľ sa pripojenie k Severoatlantickej zmluve nepodarilo pre odpor Turecka a Maďarska, no tento rok by sa tak konečne malo stať.