Hrozivé odhalenie o prezidentovi Zelenskom: Takto žil na začiatku ruskej invázie, úplne zožltol!

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v prvých týždňoch vojny podobal chodiacej mŕtvole, takmer nespal a v bunkri, kde sa ukrýval, prežíval na sladkostiach, mäse z konzervy a starom chlebe. V jeho novej biografii to opísal novinár amerického týždenníka Time Simon Shuster, ktorý so Zelenskym a jeho tímom na začiatku ruskej invázie strávil nejaký čas. Úryvok z knihy zverejnil britský denník The Telegraph.