Orbán žiada peniaze na kampaň Fideszu aj od dôchodcov

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - Občania Maďarska dostávajú v prvých januárových dňoch do svojich poštových schránok list od predsedu vládnej strany Fidesz Viktora Orbána, ktorý ich v súvislosti s júnovými voľbami do Európskeho parlamentu žiada o finančnú podporu. Internetové vydanie denníka Magyar Hang na to upozornil vo štvrtok maďarský dôchodca, informuje spravodajca TASR v Budapešti.