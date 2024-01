Otrasný a neľudský čin: Útočník hodil za plot petardu! Nevinnému psovi vybuchla priamo v papuli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

O zábavnej pyrotechnike s policajným pyrotechnikom (Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Doslova nehorázne sa zachovala osoba, ktorá dňa 30. decembra v Starej Boleslavi hodila zapálenú petardu na dvor rodinného domu. Ten mala podľa TN.cz strážiť fenka zlatého retrievera. Keď si zviera všimlo svetielkujúcu pyrotechniku, vopchalo ju do papule. Nasledoval však výbuch.

Pomoc pri hľadaní

Zranená a vystrašená fenka skončila so zlomenou čeľusťou, absolvovala náročnú operáciu a prišla o viac ako polovicu chrupu. O incidente informoval na sociálnej sieti Facebook Martin C., ktorý prosí verejnosť o prípadné ďalšie snímky, alebo zábery útočníka. "Dobrý deň, rád by som požiadal kohokoľvek, kto prechádzal dňa 30.12. v čase od 16:30 do cca 18:30 ulicou Mělnická v Starej Boleslavi a mal v aute zapnutú kameru, aby sa mi ozval do správy. Zároveň ma zaujíma, či niekto, kto tu býva, nemá v dome kamerový systém."

"V tomto období, bohužiaľ, nejaký (nedokážem toho ´nečloveka´ pomenovať) hodil petardu na záhradu rodinného domu, ktorú ihneď vzala do tlamy fenka zlatého retrievera a tým došlo k obrovským zraneniam. Fenka je aktuálne po náročnej operácii. Musela podstúpiť operáciu zlomenej čeľušte a bolo jej odobraté väčšie množstvo zubov, ktoré už nebolo možné zachrániť."

Trestný čin

Autor príspevku sa ďalej vyjadril, že prípad už vyšetruje polícia. Podľa zákona Českej republiky sa jedná o trestný čin, keďže škoda mnohonásobne presiahla sumu 10-tisíc korún (410 eur). "Verím, že karma existuje," dodal Martin C. na záver príspevku. Polícia čaká na správu od veterinára a podľa nových zistených informácii bude prípade ďalej vyšetrovať.