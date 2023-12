Opozičnému kandidátovi Nadeždinovi umožnili pokračovať v kampani

Bývalý poslanec ruskej Štátnej dumy Boris Nadeždin (Zdroj: YouTube/Russian Media Monitor)

Liberálneho protivojnového aktivistu a niekdajšieho poslanca ruskej Štátnej dumy nominovala za prezidenta opozičná liberálnodemokratická strana Občianska iniciatíva (GRANI). Vo štvrtok tento 60-ročný politik oznámil, že dostal povolenie otvoriť si bankový účet na zhromažďovanie príspevkov a začať zbierať podpisy na podporu svojej kandidatúry.Ako prezidentský kandidát však bude môcť byť oficiálne zaregistrovaný len v prípade, ak v priebehu nasledujúcich troch týždňov zhromaždí 100.000 podpisov. Ak sa mu to podarí, pravosť podpisov bude ešte musieť potvrdiť Ústredná volebná komisia.

Kandidátka do najbližších ruských prezidentských volieb Jekaterina Duncovová (Zdroj: X/Ivan Vaupotič)

"Dokážeme to," napísal Nadeždin na sieti Telegram.Komisia 23. decembra odmietla zaregistrovať prezidentskú kandidatúru bývalej nezávislej novinárky a opozičnej komunálnej političky Jekateriny Duncovovej, ktorá propaguje víziu "mierového" a demokratického Ruska. Zdôvodnila to údajnými formálnymi nedostatkami v dokumentoch, ktoré Duncovová predložila volebnej komisii.Zamietavé rozhodnutie neskôr potvrdil aj najvyšší súd. Duncovová následne vyjadrila podporu prezidentskej kandidatúre Borisa Nadeždina, ktorý je považovaný za predstaviteľa umiernenej opozície. Podľa agentúry DPA ide o jedného z posledných kritikov Putinovej vojny na Ukrajine, ktorý ešte nebol umlčaný.

Ruský parlament tento mesiac stanovil pre prezidentské voľby termín 17. marca 2024. Hlasovanie bude ale fakticky trvať tri dni – od 15. do 17. marca.Vďaka pevnej kontrole nad politickým systémom v Rusku, ktorú si šéf Kremľa Vladimir Putin vybudoval za 24 rokov pri moci, je jeho znovuzvolenie takmer isté, čo by mu zaistilo ďalší šesťročný mandát. Putinovi verejne známi kritici, ktorí by mohli byť považovaných za vážnejších vyzývateľov Putina, sú buď vo väzení, alebo museli odísť do zahraničia, zatiaľ čo väčšina nezávislých médií je zakázaná.Putinovým vyzývateľom v marcových voľbách chce byť aj nacionalista a bývalý veliteľ separatistov v Donbase Igor Girkin, ktorý je ale vo väzbe, kde čaká na súdny proces pre obvinenia z extrémizmu.