Sánchez navštívil Irak: Podporil jeho suverenitu a stabilitu, stretol sa aj so španielskymi vojakmi

BAGDAD - Španielsko podporuje "suverenitu a stabilitu Iraku". Vyhlásil to vo štvrtok španielsky premiér Pedro Sánchez počas návštevy Bagdadu, kde sa stretol aj so španielskymi vojakmi.

"Moja krajiny bude – vždy na žiadosť irackých úradov – podporovať jednotu, suverenitu a stabilitu Iraku," uviedol Sánchez počas tlačovej konferencie so svoju irackým náprotivkom Muhammadom Šijá Súdáním.Španielsko vyslalo do Iraku vyše 300 vojakov v rámci medzinárodnej koalície a misie NATO, ktorej od mája velí španielsky generál José Antonio Agüero Martínez. Hlavným cieľom tejto koalície je zabrániť opätovnému vzostupu militantnej organizácie Islamský štát (IS). Vojaci koalície však čelia zvýšenému počtu útokov od októbrového vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

Sánchez sa počas návštevy Iraku stretol so španielskymi vojakmi v prísne stráženej Zelenej zóne v Bagdade. Vojakom sa poďakoval za ich "úsilie a obetu v prospech medzinárodnej bezpečnosti a stability"."Španielsko v Iraku už dlhé roky demonštruje svoj pevný záväzok voči tomu, čo sa zdá byť v posledných rokoch spochybňované – multilateralizmu," povedal Sánchez.Po desaťročiach konfliktov je v Iraku v súčasnosti pomerne stabilná situácia. Problémom však v tejto krajine bohatej na ropu ostáva korupcia a rodinkárstvo.

V krajine tiež dominujú strany blízke Iránu, spojencovi Hamasu, a tak v Iraku od vypuknutia vojny v Pásme Gazy stúpa napätie. Od polovice októbra zaznamenali Spojené štáty v Iraku alebo susednej Sýrii vyše 100 dronových a raketových útokov proti svojim či iným koaličným vojakom. K väčšine útokov sa prihlásila skupina s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá vystupuje proti podpore Spojených štátov pre Izrael vo vojne s Hamasom.Sánchez, ktorého sprevádzala delegácia podnikateľov, počas návštevy Iraku tiež povedal, že je odhodlaný podporiť rozvoj obchodu medzi Španielskom a Irakom. Vyše 90 percent príjmov Iraku pochádza z ropy a zemného plynu.