Španielský parlament neschválil amnestiu pre katalánskych separatistov

Pedro Sánchez (Zdroj: SITA/AP/Kenzo Tribouillard)

Proti hlasovali v utorok v dolnej komore aj poslanci katalánskej strany Junts, ktorá amnestiu žiada, čo zdôvodnili tým, že vládny návrh nie je dostatočný. Neschválenie kontroverzného návrhu znamená, že ho vrátia do na opätovné prerokovanie príslušnému parlamentnému výboru. Pre Sáncheza však ide napriek tomu o vážny úder a upozornenie na krehkosť podpory, ktorú má v zákonodarnom zbore.

Sánchez prisľúbil amnestiu a ďalšie ústupky výmenou za podporu dvoch katalánskych separatistických strán pri hlasovaní o dôvere v parlamente v novembri minulého roka, ktoré mu umožnilo vytvoriť novú vládu a pokračovať vo funkcii. Ak by amnestiu napokon parlament schválil a nadobudla by účinnosť, čo by mohlo trvať niekoľko mesiacov, zabránila by právnym krokom proti stovkám katalánskych aktivistov vyšetrovaných alebo obvinených pre účasť na pokuse vyhlásiť nezávislosť Katalánska v roku 2007.

Opozícia organizovala ďalší protest

Konzervatívna španielska opozícia v nedeľu organizovala v Madride ďalší protest proti plánovanej amnestii, na ktorom sa podľa polície zúčastnilo okolo 45.000 ľudí. Opozičný líder z Ľudovej strany (PP) Alberto Núňez Feijóo demonštrantom povedal, že väčšina Španielov je proti amnestii a cieľom jeho strany pri odpore proti takémuto kroku je "zachrániť" demokraciu.