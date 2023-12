Americké a britské lode zostrelili nad Červeným morom 15 útočných dronov

Zostrelenie dronu v Červenom mori (Zdroj: SITA/Royal Navy/Ministry of Defence via AP)

Torpédoborec britského Kráľovského námorníctva HMS Diamond zostrelil v sobotu v skorých ranných hodinách dron, ktorý cielil na obchodné lode plaviace sa v Červenom mori. Britský minister obrany Grant Shapps v tejto súvislosti vyhlásil, že útoky na obchodné lode v oblasti, ktoré v posledných týždňoch podnikajú Iránom podporovaní jemenskí povstalci predstavujú "priamu hrozbu pre medzinárodný obchod a bezpečnosť námornej dopravy". Spojené kráľovstvo je podľa neho odhodlané tieto útoky odrážať, aby zaistilo slobodu a plynulosť globálneho obchodu.

Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM), ktoré zodpovedá aj za oblasť Blízkeho východu, v sobotu informovalo o zneškodnení 14 bezpilotných lietadiel vypustených z častí Jemenu kontrolovaných povstalcami. Drony zostrelil americký raketový torpédoborec USS Carney, pričom nedošlo k poškodeniu lodí ani k zraneniam, uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM-u. Červené more je jednou z najdôležitejších trás na svete pre prepravu ropy a paliva. Medzinárodnú lodnú dopravu v oblasti začali v posledných týždňoch ohrozovať jemenskí povstalci, tzv. húsíovia, ktorí začali na komerčné plavidlá útočiť raketami a dronmi.

Veľké prepravné spoločnosti Maersk a Hapag-Lloyd v piatok oznámili, že pre tieto útoky pozastavujú plavby svojich lodí cez Červené more. Podobné rozhodnutie ohlásila v sobotu aj francúzska prepravná firma CMA CGM. Eskalácia napätia v oblasti súvisí s pokračujúcou vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Húsíovia nedávno deklarovali svoju podporu palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas a vyhlásili, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov. Výmenou za zastavenie útokov požadujú izraelskej "agresie" v Pásme Gazy a zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci do tejto enklávy.

V sobotu jemenskí povstalci podľa vlastného vyjadrenia vyslali drony smerom na juhoizraelský prístav Eilat na pobreží Červeného mora. Egyptská protivzdušná obrana taktiež v sobotu zostrelila "letiaci objekt" v blízkosti červenomorského letoviska Dahab.