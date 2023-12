Britský torpédoborec zostrelil v Červenom mori podozrivý útočný dron

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Torpédoborec britského Kráľovského námorníctva zostrelil podozrivý dron, ktorý údajne cielil na obchodné lode plaviace sa v Červenom mori. V sobotu to oznámil britský minister obrany Grant Shapps. Správu sme prevzali z agentúry DPA.

Shapps uviedol, že torpédoborec HMS Diamond vypálil strelu, ktorá úspešne zničila cieľ. Vojnová loď do oblasti dorazila nedávno s cieľom podporiť medzinárodné úsilie v oblasti námornej bezpečnosti. "Nedávna vlna nezákonných útokov predstavuje priame ohrozenie medzinárodného obchodu a námornej bezpečnosti v Červenom mori. Spojené kráľovstvo je naďalej odhodlané odraziť tieto útoky, aby ochránilo globálny obchodný tok," dodal Shapps. Červené more je kľúčovou obchodnou cestou pre medzinárodnú lodnú prepravu. Húsíjskí povstalci podporovaní Iránom nedávno deklarovali svoju podporu palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas a varovali, že budú útočiť na lode, ktoré smerujú do izraelských vôd a prístavov.