Do Británie prišlo cez Lamanšský prieliv za deň takmer 300 migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

LONDÝN - Takmer 300 migrantov sa v piatok doplavilo do Británie cez Lamanšský prieliv. Konkrétne to bolo 292 ľudí, ktorí priplávali na siedmich malých člnoch. Vyplýva to z údajov britského ministerstva vnútra zverejnených v sobotu, informujeme na základe správy agentúry DPA.