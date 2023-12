Strašné svedectvo z plavby: Neustále nás sledovali, aj drobná chyba tu môže viesť k rozpútaniu vojny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nové startupy a spoločnosti budú môcť využívať technológie, ktoré ku nám budú prúdiť aj práve z Taiwanu (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Vojenská loď HMCS Ottawa v službách kanadskej armády preplávala v novembri jedným z najnebezpečnejších úsekov na vodnej hladine. Taiwanský prieliv je v súčasnosti miesto, kde môže podľa viacerých svetových analytikov vzniknúť v krátkom období už tretí vojenský konflikt. Ako informuje CNN, situácia v regióne je nesmierne napätá. Plavba lode týmto úsekom predstavovala preto hroziace nebezpečenstvo.

Na palube kanadskej bojovej lode sa nachádzal aj reportér CNN brad Lendon. Ako sa sám vyjadril, "aj stret s rybárskou loďou v tejto oblasti môže prerásť do medzinárodného konfliktu". HMCS Ottawa sa plavila nebezpečnými vodami pod kapitánom Samom Patchellom. Situácia v tejto časti sveta je tak vypätá, že spolu s ňou sa plavil aj americký torpédoborec. Posádka kanadskej lode každú chvíľu sledovala svoj kurz, aby ani náhodou nenarušila teritoriálne vody Číny (všetko do 22 km od brehu). Kapitán mal na palube dokonca aj právnika.

"Nočný prejazd Taiwanským prielivom je skúškou nervov, námorných zručností a politického uvedomenia v prostredí, kde by aj drobná chyba mohla viesť k medzinárodnému konfliktu," opísal plavbu reportér CNN s tým, že ak by kanadská loď porušila námorné právo tým, že by vnikla do teritoriálnych vôd, alebo by dala protivníkom príležitosť označiť kurz Ottawy za "provokatívny", z Patchellovej dvanásťhodinovej plavby by sa rýchlo stal medzinárodný incident.

Ďalšie nástrahy

Keďže išlo o plavidlá západných štátov, Čína ich začala sledovať. "Na obzore sa takmer vždy objavovali čínske vojnové lode. Keď sa plavia bez svetiel, v daždi vyzerajú len ako tiene. Okrem toho nám nad hlavami prelietavali čínske bojové lietadlá. Kapitán sa však paradoxne obával skôr civilných plavidiel," vykreslil Lendon.

Problém bol v tom, že počas zlej viditeľnosti križovali kurz HMCS Ottawa rybárske člny. Podľa CNN využíva Čína takéto nenápadné plavidlá k odpočúvaniu. Kapitán Patchell sa preto oprávnene obával možného stretu s niektorou z nich. Strach zo špionáže mal kapitán podľa svojich slov počas celej plavby.

"Po väčšinu plavby, najmä v blízkosti ostrovov držaných Číňanmi, nie je dovolené používať mobilné telefóny na palubách lodí, aby sa nestali cieľom hackerských útokov. Ceduľa na poklopoch vedúcich von z podpalubia pripomína členom posádky, aby svoje zariadenia nechávali radsšej vnútri," uviedol Lendon.

Nepokoje

Čínsky vodca Si Ťin-pching sa zaviazal prevziať kontrolu nad Taiwanom, v prípade potreby aj s použitím sily. Komunistická Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia, aj keď tu nikdy nevládla. Spojené štáty, ako jeden z najsilnejších partnerov Taiwanu, sa zaviazali poskytnúť prostriedky na jeho obranu. Do Taiwanského prielivu, ktorý tvorí hranicu medzi Čínou a Taiwanou, posielajú pravidelne vojnové lode, aby demonštrovali silu medzinárodného práva, ktoré uvádza, že lode majú právo na voľný prechod cez tento kúsok mora.