Južná Kórea vypustila svoj prvý vojenský prieskumný satelit

(Zdroj: Getty Images)

SOUL/LOS ANGELES - Južná Kórea v piatok vypustila na obežnú dráhu prvý vojenský prieskumný satelit vlastnej výroby. Z Vandenbergovej základne Vesmírnych síl USA v americkom štáte Kalifornia ju do vesmíru vyniesla raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Informovala o tom agentúra Jonhap.

Štart sa uskutočnil o 10.19 h miestneho času (19.19 h SEČ). Satelit sa od rakety oddelil približne štyri minúty po štarte, uviedlo juhokórejské ministerstvo obrany. Štart bol pôvodne plánovaný na 30. novembra, ale bol odložený pre zlé počasie. Satelit bude zemeguľu obiehať vo výške 400 - 600 kilometrov. Na povrchu je schopný detegovať objekt s veľkosťou len 30 centimetrov.

Južná Kórea plánuje do konca roku 2025 vypustiť štyri ďalšie špionážne satelity, aby mohla lepšie monitorovať aktivity susednej Severnej Kórey. Svoj vlastný špionážny satelit vypustila 21. novembra aj Severná Kórea. Odvtedy už údajne zhotovil zábery vojenských objektov USA a Južnej Kórey, ako aj talianskeho hlavného mesta Rím. KĽDR však doteraz žiadny z nich nezverejnila. Soul tvrdí, že Pchjongjangu so satelitom po technickej stránke pomohlo Rusko výmenou za dodávku zbraní do vojny s Ukrajinou.