KĽDR by zasahovanie USA do činnosti jej satelitu považovala za vyhlásenie vojny

Vodca KĽDR Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

PCHJONGJANG - Severná Kórea (KĽDR) v sobotu pohrozila, že akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do činnosti jej špionážnej družice by považovala za vyhlásenie vojny. Informovali o tom agentúry Reuters a Jonhap s odvolaním na severokórejské štátne médiá.

"Poľutovaniahodné nepriateľstvo Vesmírnych síl USA voči prieskumnej družici KĽDR nemožno nikdy prehliadnuť, pretože je to len výzva pre suverenitu KĽDR a presnejšie vyhlásenie vojny proti nej," napísala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA s odvolaním na vyhlásenie severokórejského ministerstva obrany.Pchjongjang by v prípade akéhokoľvek zasahovania Spojených štátov do činnosti severokórejskeho satelitu označil americké špionážne družice za primárny cieľ ničenia, píše sa vo vyhlásení.

Severná Kórea tvrdí, že 21. novembra úspešne vypustila na obežnú dráhu Zeme satelit. Ten odvtedy údajne zhotovil zábery vojenských objektov USA a Južnej Kórey, ako aj talianskeho hlavného mesta Rím. KĽDR však doteraz žiadny z nich nezverejnila.Hovorkyňa amerických Vesmírnych síl Sheryll Klinkelová nedávno v rozhovore pre Rádio Slobodná Ázia (RFA) povedala, že USA by mohli odoprieť vesmírne schopnosti protivníka pomocou rôznych prostriedkov.