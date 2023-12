Súd rozhodol o predĺžení väzby novinárky Kurmaševovej

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KAZAŇ - Novinárka Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) Alsu Kurmaševová zostane vo väzbe do 5. februára. V piatok o tom rozhodol súd v Kazani, pričom jej pôvodná väzba sa mala skončiť 5. decembra. informuje agentúra AFP.

Kurmaševová má ruské aj americké občianstvo a bola zadržaná 18. októbra v Kazani, administratívnom centre Tatárska. Podľa obvinenia zbierala informácie o ruskej armáde a nesplnila si zákonnú povinnosť a nezaregistrovala sa ako tzv. zahraničný agent. Hrozí jej až päť rokov väzenia.

ŽIje v Čechách

Kurmaševová žije v Prahe s manželom a dvomi deťmi. Po príchode do Ruska z rodinných dôvodov jej ešte v júli zhabali cestovný pas. Jej právnici a zamestnávateľ žiadajú okamžité prepustenie. Rusko vlani sprísnilo zákon o tzv. zahraničných agentoch, ktorý zneužíva proti nezávislým médiám a organizáciám pôsobiacim na jeho území. Na ruských úradoch sa musia zaregistrovať a hlásiť in všetky svoje aktivity.

Výbor na ochranu novinárov (CPJ) v stredu požiadal americkú diplomaciu, aby Kurmaševovú vyhlásil za neprávom zadržiavanú. To by posilnilo úsilie o jej prepustenie.Súd v Moskve v utorok predĺžil do 30. januára väzbu amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorý čelí obvineniam zo špionáže. Redaktora denníka Wall Street Journal (WSJ) koncom marca zatkli v Jekaterinburgu a hrozí mu až 20 rokov väzenia. Obaja novinári - Gershkovich i Kurmaševová - obvinenia odmietajú.