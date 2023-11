Kontroly na hraniciach so Slovenskom ostanú, kým bude treba, povedal rakúsky minister

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIEDEŇ - Rakúsko bude vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom, kým to bude nevyhnutné. Po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom vo štvrtok vo Viedni to povedal rakúsky minister Gerhard Karner. Šéf slovenského rezortu vnútra k tomu doplnil, že SR je pripravená hranicu strážiť a prispieť tak k čo najskoršiemu zrušeniu kontrol. Rakúsko naposledy predĺžilo kontroly na slovenskej hranici 3. novembra o 20 dní.