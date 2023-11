Zmizla bez stopy: Putinova milenka Alina Kabajevová sa už týždne neobjavila, čo sa deje?

Alina Kabajevová, ruská gymnastka. Údajná milenka Vladimira Putina. (Zdroj: profimedia.sk)

Keď príde reč na jeho súkromný život, končí u Vladimíra Putina každá zábava: Kremeľský vodca vždy držal všetky informácie o svojich súkromných aktivitách mimo politickej scény pod zámkom ako štátne tajomstvo.

Napriek všetkému utajeniu nemôže Putin umlčať pretrvávajúce klebety o jeho milostnom živote: Ruský prezident má údajne už roky vzťah s bývalou profesionálnou športovkyňou Alinou Kabajevovou, ktorá vraj Putinovi dokonca porodila štyri deti.

Ale je to práve Alina Kabaeva, ktorá sa neustále vytráca zo scény – a práve teraz, keď kolujú tie najdivokejšie chýry o Vladimirovi Putinovi. Šéf Kremľa údajne podľahol zástave srdca a jeho telesné pozostatky sú teraz uložené na tajnom mieste, zatiaľ čo dvojník naďalej klame verejnosť, aby verila, že ruský prezident je stále nažive, bdelý a v dobrom zdravotnom stave.

Podľa britského "Metro" bola Alina Kabaeva naposledy videná na verejnosti 22. októbra, keď bývalá súťažná športovkyňa, ktorá získala zlato ako gymnastka na olympijských hrách a niekoľko titulov majstra Európy a sveta, bola hosťom na elitnej gymnastickej škole v Soči. Údajné dobre informované zdroje na kontroverznom telegramovom kanáli General SVR tvrdia, že vedia, kde sa odvtedy Alina Kabajevová nachádza: Podľa nich má byť Putinova milenka umiestnená v domácom väzení.

Údajný informátor z Kremľa tvrdí, že ochrana Aliny Kabajevovej sa výrazne zvýšila po tom, čo sa prvýkrát objavili fámy, že Vladimir Putin zomrel. Keďže každý pohyb Aliny Kabajevovej mimo jej údajného úkrytu vo Valdaji znamená pre jej bodyguardov obrovské organizačné úsilie, 40-ročná žena sa už prakticky neodváži vyjsť z domu. Ide to tak ďaleko, že údajná Putinova milenka nemá „žiadnu kontrolu nad vlastnou slobodou“, uviedli tvorcovia General SVR vo svojom príspevku z 15. novembra 2023.