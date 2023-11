Správy o mŕtvom Putinovi neutíchajú: Oznámili to vraj aj jeho milenke, jeho smrť má byť štátnym tajomstvom

Vladimir Putin s Alinou Kabajevovou (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Klebety o smrti Vladimíra Putina stále neutíchajú. Hoci to Kremeľ v priebehu 48 hodín dvakrát poprel, kontroverzný kanál na sieti Telegram teraz tvrdí, že Putinova smrť sa považuje za štátne tajomstvo. Informovaná o tom bola nielen Putinova údajná milenka Alina Kabajevová, ale aj jeho dve dcéry z prvého manželstva.

Ak ste si mysleli, že informácie o smrti Vladimíra Putina už nemôžu byť šialenejšie, mýlili ste sa. Po tom, čo bola smrť šéfa Kremľa nedávno oznámená na kontroverznom telegramovom kanáli „generál SVR“, ten istý telegramový kanál teraz hovorí, že Putinovu smrť v Moskve považujú za štátne tajomstvo. Zdá sa, že údajnému zasvätencovi Kremľa, ktorý je zodpovedný za obsah sporného kanála, nezáleží na tom, že samotný Kremeľ už dvakrát v priebehu 48 hodín poprel klebety o smrti.

Namiesto toho je aktuálny príspevok na Telegrame z 30. októbra 2023 o tom, že zdravotnícky personál, ktorý sa údajne zabarikádoval s Putinovým telom v izbe v jeho rezidencii Valdaj, bol teraz zbavený svojich povinností a bolo im umožnené opustiť rezidenciu. Samozrejme, nie bez toho, aby najprv podpísali dohodu o mlčanlivosti, ktorú vypracoval Nikolaj Patrušev, tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Cieľom tejto dohody je zakázať lekárskemu tímu diskutovať o smrti Vladimira Putina a o tom, čo sa stalo vo Valdajskej rezidencii. Lekári by mali byť podľa „generál SVR“ späť v trvalom bydlisku. Mali tiež zákaz opustiť krajinu.

Do aktuálneho diania v Kremli je vraj zasvätená aj milenka Vladimira Putina Alina Kabajevová. Podľa generál SVR sú oni a ich deti „pod kontrolou ľudí z prezidentskej bezpečnostnej služby, ktorí teraz podliehajú Patruševovým príkazom a pokynom“. Ďalej Putinove dcéry z prvého manželstva boli informované aj o taktike zatajovania smrti šéfa Kremľa. Údajne súhlasili s tým, že „podporia mýtus o údajne žijúcom Putinovi“, ale stanovili si množstvo podmienok pre svoje mlčanie a spoluprácu.

Putinova dcéra Maria sa má stať "ministerkou zdravotníctva v budúcom ministerskom kabinete". Jej sestra Kateřina údajne „prebrať miesto Dmitrija Medvedeva v Bezpečnostnej rade“. Putinovo miesto však zaujme jeden z jeho dvojníkov, ktorý sa už mesiace zúčastňuje verejných stretnutí namiesto ruského prezidenta.

Ak sú všetky tieto absurdné tvrdenia pravdivé, bol by to štátny prevrat, ktorý nemá obdoby.