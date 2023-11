Toto nie je Putin! Na návšteve nemocnice bol dvojník, prezrádzať ho majú extrémne veľké líca

Vladimir Putin odovzdáva pacientke bábiku. (Zdroj: SITA/Alexey Filippov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Tie najdivokejšie konšpiračné teórie okolo šéfa Kremľa kolujú online už mesiace. Nedávno dokonca kontroverzný telegramový kanál „General SVR“ informoval o smrti Vladimíra Putina. Odvtedy vraj úradnícke povinnosti prebral dvojník. Kremeľ však takéto správy poprel. Krátke video na sociálnych sieťach teraz opäť podnietilo nové špekulácie.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 624 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Je to naozaj on?

"Čo sa stalo s Putinovými lícami?," pýta sa Anton Geraščenko, bývalý námestník ukrajinského ministra vnútra na X (predtým Twitter) pri nahrávke ruského prezidenta. Odpovede na seba nenechajú dlho čakať. "Podľa vzhľadu malej modriny na líci je to čerstvá injekcia. Zaujímalo by ma, ako by to naozaj vyzeralo bez všetkých kozmetických vylepšení?" čuduje sa jeden užívateľ X. "Botox?" chce vedieť ďalší. "Volá sa to mesačná tvár. Bežný vedľajší účinok dlhodobého užívania steroidov (nie anabolických steroidov), zvyčajne prednizónu. Dosť jasne viditeľné," píše sa v ďalšom tweete.

What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023

Dvojník s lícnymi implantátmi

Niektorí však tieto vysvetlenia nechcú prijať a opäť sa spomínajú teóriu dvojníka. „To nie je Putin,“ hovorí jeden používateľ X s istotou. "Toto je 'Oval Face Putin', dvojník skutočného Putina, ktorý bol (a stále je) nasadený od pandémie Covid-19," uvádza sa v jednom tweete. "Je to jeho dvojník. Sú to implantáty, ktoré sa pohybujú," hovorí ďalší užívateľ X. "Mám pocit, že dvojník by neprešiel testom, takže urobili úpravu," píše jeden užívateľ X. „Dvojník s lícnymi implantátmi,“ píše sa v jednom tweete.

Šok v nemocnici

To však nie je všetko: Kremeľský tyran v stredu navštívil „Národné výskumné centrum Dmitrija Rogačeva pre detskú hematológiu, onkológiu a imunológiu“. Kremeľ zverejnil video, na ktorom Putin podáva bábiku mladej pacientke.

Aj k tejto nahrávke je sa objavujú mimoriadne skeptické komentáre. "Kto je ten chlap?" pýta sa užívateľ X. "Putin určite nie. Putin by si nikdy nekľakol na kolená," uvádza sa v jednom z tweetov.

(Zdroj: SITA/Alexey Filippov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)