Nemanželský syn s modrou krvou? Aristokratka odhalila Schwarzenbergove tajomstvá! Šokujúce tvrdenie Zity Pallavicini

(Zdroj: TASR/Ctibor Bachratý, Archív Z. P., Facebook/ Zita Pallavicini )

PRAHA/ BUDAPEŠŤ – Smrť významného českého politika Karla Schwarzenberga tento víkend šokovala mnohých ľudí. Nikto by však netušil, čo bude po jeho odchode nasledovať. K slovu sa prihlásila maďarská šľachtičná Zita Pallavicini, podľa ktorej je zosnulý politik otcom jej syna. Aj keď bol Schwarzenberg známym milovníkom žien, tieto tvrdenia dlhodobo popiera, maďarská aristokratka sa však nevzdáva.

archívne video

Zeman-Schwarzenberg WMV

Žena z aristokratického rodu s česko-maďarským pôvodom prichádza len pár dni po smrti významného českého politika s prekvapivým tvrdením. Päťdesiatdvaročná šľachtičná tvrdí, že v priebehu dlhotrvajúceho romániku s Karlom Schwarzenbergom mali splodiť nemanželské dieťa, píše český portál Expres.

(Zdroj: Facebook/ Zita Pallavicini)

Potom, ako so Swarzenbergom strávila šesť rokov si je istá, že jej syn je ich spoločným dieťaťom. Jej tvrdeniu má napovedať aj, podľa jej slov, nevyvrátiteľná podoba. Zita Pallavicini kvôli českému politikovi opustila dokonca aj svojho manžela. Spoločný život im však nevydržal, Pallavicini tvrdí, že v dobe ich vzťahu otehotnela. Výsledkom romániku tak má byť ich spoločný syn Eduard.

(Zdroj: Instagram/ E. P.)

„Mali sme veľké plány. Že budeme chodiť po lese, ja budem variť a budeme žiť v pokoji. Z toho nebolo nič. Politiky sa nemohol vzdať. Trvalo to šesť rokov a potom to skončilo. Ale, porodila som syna Eduarda. Mali sme spolu krstiny. Karel je zapísaný ako otec v krstnom liste. A potom, asi rok na to, prišiel s tým, že syn nie je jeho,“ povedala v minulosti pre český portál Blesk.

Karel Schwarzenberg (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

„Myslím, že na podnet od svojej manželky si vtedy nechal spraviť test otcovstva, ale ja som sa výsledky vlastne nikdy nedozvedela. Tieto veci medzi nami stále čakajú na rozhrešenie, musíme to dať nejako do poriadku, nie kvôli mne alebo Karlovi, ale ide hlavne o práva dieťaťa,“ vyjadrila sa neskôr pre časopis Téma.