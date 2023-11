Najväčšia čínska banka sa stala cieľom ramsomvérového útoku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ramsomvérový útok na Commercial Bank of China Financial Services (ISCBCFS) spôsobil narušenie fungovania niektorých systémov finančných služieb. "ISCBCFS okamžite po odhalení útoku odpojila a izolovala všetky zasiahnuté systémy, aby útok odrazila," uviedlo tlačové oddelenie banky. Teraz prebieha vyšetrovanie a odstraňovanie následkov útoku, ostatné systémy fungujú bez obmedzenia, tvrdí banka.

Použili vydieračský softvér

Útočníci pre útok použili ransomvér (vydieračský softvér) Lockbit vyvinutý ruskou hakerskou skupinou. Minulý týždeň bol použitý aj pri útoku na leteckú spoločnosť Boeing. Lockbit bol najčastejším druhom ransomvéru v uplynulom roku, uvádza Úlohou ransomvéru je zablokovať počítače, resp. súbory, ktoré sú neprístupné až do zaplatenia výkupného. Jeho úspešnosť je zabezpečená silným šifrovaním. Na odomknutie súborov je zvyčajne potrebný 2048-bitový kľúč, čo znamená, že heslo umožňujúce opätovný prístup k súborom má 2048 znakov.

Teoreticky ho možno prelomiť tzv. útokom hrubou silou, teda postupným skúšaním rôznych kombinácií znakov. V realite by to však trvalo nekonečne dlho. Čas na prelomenie takto silného hesla môže výrazne skrátiť použitie kvantových počítačov, ktoré by to dokázali za osem hodín, uvádza odborný časopis MIT Review Technology s odvolaním na štúdiu z roku 2019. Výskum a vývoj kvantových počítačov však potrvá ešte niekoľko rokov.