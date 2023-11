Maďarský premiér Orbán tvrdí, že migrácia a terorizmus idú ruka v ruke

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

Orbán sa vo svojom tvrdení odvolával na októbrovú správu tajných služieb, ktorá skúmala súvislosti medzi migráciou a terorizmom. Podľa jeho slov za údajnou radikalizáciou migrantov stoja agenti a aktivisti teroristických organizácií, pričom migráciu vraj "formujú a organizujú vyškolení ľudia".

Tejto situácii sa dá podľa Orbana ešte zabrániť

Podľa Orbánových vyjadrení migrantov nebude možné opäť vyhostiť, ak budú raz vpustení do Maďarska. Ďalšie generácie Maďarov by potom museli žiť v krajine, ktorá ktorá bude plná teroristických činov, zločinu a budú v nej "mini" getá v štýle Gazy, tvrdil Orbán, podľa ktorého sa však tomu ešte dá zabrániť. "V budúcoročných júnových voľbách do Európskeho parlamentu pôjde o to, či sa podarí v Bruseli dosiahnuť zmenu, ktorá upustí od politického prístupu, ktorý nám vnucuje utečencov," vyhlásil Orbán, pričom opäť obvinil ľavicu z podpory migrácie.