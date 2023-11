Izraelský bezpečnostný expert vyriekol desivé varovanie: Európe hrozí džihád, toto je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP)

BERLÍN - To, čo sa deje v Gaze, nie je len palestínska vojna, hovorí expert na terorizmus Eran Lahav. Varoval tiež, že Nemecku hrozí "islamská vojna".

V rozhovore pre Bild expert na terorizmus a islamizmus Eran Lahav, ktorý pracuje aj pre think-tank „Israel Defense and Security Forum“, vysvetlil, že vidí vážne nebezpečenstvo, že to, čo sa deje v Gaze, sa rozšíri aj do Európy. Mnohí radikáli pozorne sledovali situáciu a teraz videli, „aký vplyv mal útok Hamasu na Izrael“.

archívne video

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori (Zdroj: Facebook/Israel Defense Forces )

Existujú náznaky, že islamisti plánujú podobné útoky v Európe. „Počúvajte, čo sa kričí na demonštráciách v Nemecku,“ hovorí Lahav. „Áno, počujete ‚slobodná Palestína‘. Ale je to viac. Kričia „Takbir“ a „Alláhu Akbar“. Tým dávajú jasne najavo, že to pre nich nie je palestínska, ale islamská vojna. Pre nich je Izrael len prvým krokom v tejto vojne. Izrael je prednou líniou tejto vojny a zvyšok bude nasledovať.”

Mnohé radikálne časopisy, ktoré Lahav pozoruje, teraz nehanebne vyzývajú ľudí, aby postupne páchali teror a ničili kresťanské a židovské budovy. "Sú to zoznamy úloh teroru," hovorí Lahav.

Džihád nie je namierený len proti Židom, ale proti celému západnému svetu

Nebezpečná vec na islamistoch je, že sa riadia úplne inou logikou ako rozumní ľudia, hovorí Lahav Bild. To, že nedokázali vymazať celé Nemecko na jeden záťah, ako to môže dokázať jadrová veľmoc, neznamená, že by neterorizovali napríklad Berlín.

„Islamisti nerozmýšľajú ako my,“ hovorí Lahav. „Všetko je symbolické. Ak zaútočia na Berlín, je to symbol toho, že zaútočili na hlavné mesto najdôležitejšej európskej ekonomiky.“

V arabčine sa tento typ vytrvalosti nazýva „sabr“, trpezlivosť. Islamisti praktizovali „sabr“, pretože vedeli, že nemôžu okamžite poraziť Nemecko. Nemecko podľa nich aj tak nie je konečným súperom, ale skôr akýmsi začiatkom. To je presne dôvod, prečo Nemecko musí teraz zastaviť teror v Gaze - kým je požiar stále pomerne malý.

„Keď Hamas a iné teroristické organizácie vyhlásia džihád, nie je to namierené len proti Židom,“ hovorí Lahav. "Je to namierené proti celému západnému svetu."