Pápež uviedol, že sa v decembri zúčastní na klimatickej konferencii OSN

Pápež František (Zdroj: SITA/AP)

archívne video

Prezidentka Zuzana Čaputová pred stretnutím s pápežom Františkom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Pápež plány o svojej účasti oznámil vo vysielaní talianskej televíznej stanice Rai. "Áno, pocestujem do Dubaja," povedal 86-ročný Argentínčan. Konferencia sa koná v dňoch 30. novembra až 12. decembra v Dubaji.František vyjadril presvedčenie, že na COP28 zostane tri dni, 1. - 3. decembra. Podrobnosti však neuviedol. Bola by to prvá účasť najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi na COP od roku 1995, keď sa prvá takáto konferencia konala v Berlíne, píše agentúra AFP.

Pápež na návšteve Marseille (Zdroj: TASR/Pavel Golovkin)

Opakovane upozorňuje na následky klimatickej zmeny

Špekulácie, že by sa pápež mohol na takejto klimatickej konferencii zúčastniť, sa objavili už v predchádzajúcich rokoch, píše DPA. František vo svojich kázňach a modlitbách opakovane upozorňuje na následky klimatickej zmeny.Pápež vo vysielaní takisto žiadal, aby Izrael a hnutie Hamas dosiahli riešenie vzájomného konfliktu za rokovacím stolom. "Každá vojna je prehrou. Vojnou sa nič nevyrieši. Nič. Všetko sa dosiahne mierom a dialógom," uviedol. Takisto vyjadril podporu riešeniu na úrovni dvoch štátov.Pápež sa v stredu počas modlitby Anjel pána na Sviatok všetkých svätých modlil aj za všetky obete vojen na Blízkom východe, na Ukrajine i na ďalších miestach, píše agentúra ANSA.