Dramatická situácia pri štarte lietadla: Spôsobila ju plechovka koly, neuveríte, kam sa dostala

NICE - Let z Nice do Bazileja sa nemohol riadne uskutočniť a cestujúci strávili o jednu noc navyše na Francúzskej riviére. Problém spôsobila na prvý pohľad úplná maličkosť - zabudnutá plechovka v motore.

Minulú stredu si museli cestujúci letu Easyjet z Nice do Bazileja-Mulhouse prdĺžiť o jednu noc pobyt na Francúzskej riviére namiesto toho, aby sa dopravili do cieľa, kam sa pôvodne chystali. Dôvod? Pri spustení procesu štartu si posádka všimla, že niečo nie je v poriadku. "Pilot prerušil vzlet, pretože v prívode vzduchu do motora bola plechovka koly," oznámil jeden cestujúci pre "Nice-Matin." "Najprv sme mohli zostať v lietadle, ale potom bol let zrušený."

Cestujúci, ktorý je sám pilotom, sa čuduje, ako sa tam plechovka dostala. "Môže sa stať, že pri údržbárskych prácach sa zabudne nejaký nástroj alebo handrička, ale táto vec tam nemá miesto."

Letecká spoločnosť potvrdila zrušenie letu a starostlivosť o hostí. "Všetkým cestujúcim, ktorí o to požiadali, bola sprístupnená hotelová izba." Na druhý deň sme leteli ďalším lietadlom do Bazileja-Mulhouse. A čo plechovka? V skutočnosti ju nechal zamestnanec, ktorý riadil odťahovacie vozidlo. Plechovku nasal motor. „Motor bol okamžite vypnutý a bola vykonaná kontrola. Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, preto sme s naším partnerom pre riadenie pozemných operácií okamžite začali vyšetrovanie."