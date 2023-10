Hrozba terorizmu v Európe: Na Balkáne je najmenej 20 džihádistických buniek

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa novín Il Tempo bunky existujú približne dva roky, no v poslednom čase, najmä od začiatku vojny v Izraeli, je pozorovaná ich zvýšená aktivita. Bunky pozostávajú z približne 500 navrátilcov z Islamského štátu, z bojov v Sýrii a Iraku, no neustále sa regrutujú noví členovia, a to aj medzi migrantmi, ktorí prechádzajú balkánskou cestou do západnej Európy.

archívne video

Slovenka žijúca v izraelskom meste Tel Aviv vysvetľuje napätú situáciu v krajine (Zdroj: Diana Atzmon Weinberg)

"V čase objavenia týchto buniek bolo viac ako 1000 členov, ktorí počas vojny v Sýrii odišli z Balkánu do radov Islamského štátu. Problémom je, že sa ich vrátila o niečo menej ako polovica. Teraz predstavujú možné rizikové faktory pre európsku a národnú bezpečnosť, najmä vzhľadom na nadobudnuté vojenské skúsenosti a niekedy aj silné väzby s diaspórou v Európe," uvádzajú talianske médiá.

Varujú tiež vodcov organizácie, medzi ktorými, ako tvrdia, vynikajú „Balkánske levy“, sieť, ktorej úlohou je posilniť periférne bunky hnutia a spustiť nové teroristické akcie v Európe, uvádza Jutarnji list.

Teroristi Hamasu v týchto dňoch vraždia civilistov podobným krutým spôsobom, ako ISIS v Iraku a Sýrii. (Zdroj: Twitter/JackFought_1, YouTube/CNN/ISIS, )

Medzi spomínanými 20 džihádistickými bunkami sú aj skupiny salafistického a wahhábistického pôvodu so sídlom v Kosove, Albánsku a Bosne. Ale nielen tam. Talianske spravodajské služby varujú, že „hlavnými charakteristikami skupín sú nadnárodné a medzietnické siete, často s európskymi prepojeniami“. Tvrdia, že existuje vysoké riziko, že sa títo ľudia dostanú do Európy, píše srbský Blic.

Pripomínajú, že len v minulom roku prešlo balkánskou cestou takmer 150-tisíc migrantov. Od januára do augusta tohto roku pribudlo 52-tisíc nových. Prechádzajú známymi pozemnými cestami a skupinami obchodujúcich s ľuďmi, pričom sa ľahko dostanú do kontaktu s extrémistami. Hovoríme o migrantoch z Pakistanu, Nepálu, no sú tu aj migranti z iných krajín, najmä zo severnej Afriky. Krajiny v regióne boli o tejto situácii tom informované.