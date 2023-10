Dve ženy v Štokholme sa zrejme stali obeťami vybavovania si účtov medzi gangmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na dom, v ktorom na štokholmskom predmestí Tullinge bývali príbuzní človeka zapojeného do siete organizovaného zločinu, bolo vystrelených niekoľko striel. Podľa polície ďalšia dospelá osoba a tri deti v dome neboli zranené. Polícia vyšetruje súvis tohto zločinu s nedávnou vlnou násilností medzi znepriatelenými gangmi, zapojenými do pašovania drog a podvodov. V septembri bolo zastrelených 11 osôb a jedna žena zomrela pri explózii. Medzi obeťami boli aj mladiství z prisťahovaleckých komunít.

Vlnu násilia by mali zastaviť opatrenia ako vizitačné zóny, ktoré by polícii umožnili prehľadať osoby alebo autá aj v prípadoch, keď neexistuje podozrenie zo žiadneho zločinu. V určený čas by tiež bol zakázaný vstup do vymedzených oblastí. Švédsky premiér Ulf Kristersson oznámil, že parlament plánuje tieto opatrenia schváliť už od februára alebo marca 2024.