Dráma v českej rodine: Otec uniesol deti do Pásma Gazy! Ich matka je bezmocná, zaráža ju nečinnosť úradov

Príbeh tejto rodiny trhá srdce. Amélia (45) je českou matkou dvoch detí. Jej manžel bol presný opak ideálneho muža, ktorý by sa vedel postarať o rodinu. Iniciatíva "Pod Svícnem" informuje na sociálnych sieťach o príbehu tejto bezmocnej ženy, ktorá žila roky v strachu. Amélia bola obeťou domáceho násilia. Manžel ju niekoľko rokov týral po fyzickej aj psychickej stránke. V posledných dňoch spolužitia ju mal dokonca znásilniť.

V súčasnej dobe však prežíva Amélia ešte väčšie muky. Manžela síce opustila, ale ten si zobral so sebou obe ich deti. Najväčší problém je v tom, že s nimi odišiel do Pásma Gazy. Táto oblasť nepatrí už dlhé desaťročia k pokojným zónam. Navyše od soboty siedmeho októbra sa spustil medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas intenzívny vojnový konflikt, ktorý zúri v celom regióne.

Bezmocná matka

Organizácia Pod svietnikom navyše upozorňuje, že české úrady, vrátane Orgánu sociálno-právnej ochrany detí (OSPOD), teda "sociálka", nevykazujú žiadnu činnosť ani záujem o osud detí. "Je to už rok, čo ex partner našej hrdinky, požehnaním OSPODu, uniesol ich deti do Dubaja. Mlátil ju a týral. (České) úrady si to už rok medzi sebou prehadzujú ako horúci zemiak. Volali sme s každým, kto má nejakú spojitosť s prípadom. Zistili sme, že deti sú v Pásme Gazy. Teraz to už nikto nerieši, pretože je tam vojna," uviedla iniciatíva Pod Svícnem na sociálnej sieti X (Twitter).

Amélia sa začiatkom tohto roka už osamostatnila, keď sa jej podarilo odsťahovať sa. Jej ex manžel ju však naďalej psychicky týral. Mal prístup na jej sociálne siete, sledoval ju (stalkoval) a deti nevracal včas. Nakoniec ich uniesol do Dubaja a odtiaľ sa spoločne presunuli do Pásma Gazy, do oblasti, ktorá je pod kontrolou Palestíny.

Podpora od herečky

Na tento prípad poukázala aj herečka a speváčka Jana Fabiánová, na čo iniciatíva reagovala, že je to zrejme jediný človek, ktorý má záujem s týmto prípadom niečo spraviť. "Rok si to všetci prehadzovali. Pani (matka Amélia) dokonca na vlastné náklady a vďaka našim kontaktom zistila, kde sa deti teraz nachádzajú," uvádza iniciatíva.

Najväčšie sklamanie

Najväčšie zlyhanie ukázala podľa iniciatívy samotná sociálka. Deti mali totiž po celý čas české občianstvo, no po tom, ako odišli do Dubaja, sa o nich podľa svedectva Amélie prestali úrady zaujímať. "Predstavte si to zúfalstvo matky, ktorá sa snaží bojovať všetkými silami, no nikto jej nemôže, alebo nechce pomôcť," dodala zakladateľka iniciatívy Pod Svícnem Michaela Studená, ktorá je rozhodnutá pomôcť Amélii aj po finančnej stránke.