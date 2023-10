Progresívne Slovensko pod paľbou kritiky! Obula sa do nich Wisterová aj Šebej! Za všetkým je TENTO status

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V sobotu vpadli komandá útočníkov palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy na územie Izraela. Bezhlavo zabíjali civilistov i príslušníkov ozbrojených zložiek a brali rukojemníkov vrátane žien, detí a seniorov. Ich vpád sprevádzalo masívne ostreľovanie územia Izraela.

Progresívne Slovensko odsudzuje útok Hamasu na Izrael. Niet žiadneho ospravedlnenia pre vystrelenie tisícov rakiet na... Posted by Progresívne Slovensko on Saturday, October 7, 2023

Na vážnu situáciu na Blízkom východe reagovali aj slovenskí politici vrátane strany Progresívne Slovensko. Status, ktorý uverejnili na sociálnej sieti ešte v sobotu, však vyvolal rozporuplné reakcie a niektoré známe mená ich zaň otvorene skritizovali. „Progresívne Slovensko odsudzuje útok Hamasu na Izrael. Niet žiadneho ospravedlnenia pre vystrelenie tisícov rakiet na husto obývané ciele. Rozumieme frustrácii Palestínčanov na okupovaných územiach s prístupom súčasnej vlády k riešeniu ich osudu. Ale ozbrojený útok je najhoršia možná odpoveď. Vyslovujeme úprimnú sústrasť obetiam tohto útoku a vyzývame na okamžité zastavenie násilia,“ píše sa v statuse, pod ktorý sa podpísal Tomáš Valášek, ktorý v minulosti pôsobil ako veľvyslanec Slovenska pri NATO.

Práve časť, kde sa píše o tom, že „rozumejú frustrácii Palestínčanov na okupovaných územiach s prístupom súčasnej vlády k riešeniu ich osudu“ sa stala pre mnohých tŕňom v oku. „Hamas sa nezaujíma o Palestínčanov a toto je proste strašná hovadina, čo ste napísali,“ reagoval publicista Michal Havran. Rozhorčila sa aj moderátorka Vera Wisterová, ktorá v Izraeli niekoľko rokov žila. „Už 2 dni to tu necháte zavesené? Myslite že keby na Slovensku niekto vystrieľal zopár dedín a uniesol malé deti, ženy a ďalších civilistov - tiež by ste to nazvali ako “frustrácia ktorej rozumiete?“ pýta sa.

Ozval sa aj bývalý šéf zahraničného výboru a exposlanec František Šebej. „Táto reakcia je absolútny hnus. Tak vy rozumiete frustrácii? Takže genocídna zúrivosť a vraždenie ako pochopiteľný dôsledok frustrácie? Nie je vám zle z vás samotných?,“ napísal.

Útok Hamasu si na území Izraela vyžiadal najmenej 900 obetí na životoch. Izrael v reakcii na tento bezprecedentný útok letecky i delostrelecky bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde v dôsledku toho zahynulo už najmenej 687 ľudí.