Čečenský vodca Kadyrov opäť šokoval: Podporuje Palestínu a chce tam vyslať bojovníkov, majú tam spraviť poriadok

Ramzan Kadyrov (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Kadyrov vo svojom posolstve na Telegrame vyjadril solidaritu s Palestínou. Vyzval vodcov moslimských krajín, aby vytvorili koalíciu, a prosil ich západných spojencov, aby sa vyhli civilným obetiam pri „prenasledovaní militantov“.

archívne video

Situácia v izraelskom Tel Aviv sa vyostruje: Video zachytáva trosky po útoku raketami (Zdroj: Diana Atzmon Weinberg)

"Apelujem na vodcov moslimských krajín - vytvorte koalíciu a vyzývajte tých, ktorých nazývate priateľmi, Európu a celý Západ, aby nebombardovali civilistov pod zámienkou zničenia militantov," povedal Kadyrov.

"Podporujeme Palestínu. A sme proti tejto vojne, ktorá na rozdiel od iných konfliktov môže prerásť do niečoho viac," dodal. Okrem toho Kadyrov ponúkol nasadenie čečenských jednotiek ako potenciálnych mierových síl, pripravených „obnoviť poriadok“ a „čeliť akýmkoľvek rušivým elementom“ na Blízkom východe.

Takéto škody spôsobila raketa odpálená z Pásma Gazy. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

V sobotu 7. októbra zažili izraelské územia silnú raketovú paľbu z pásma Gazy, pričom ozbrojení militanti Hamasu prenikli do južného Izraela. V reakcii na to izraelské obranné sily iniciovali operáciu Železné meče, ktorá spustila odvetné akcie proti pásmu Gazy. Deň na to vyhlásila izraelská vláda po prvý raz od roku 1973 vojnový stav.

Následne 9. októbra Izraelské obranné sily oznámili úspešné opätovné získanie kontroly nad všetkými obcami hraničiacimi s pásmom Gazy. Útok Hamasu si vyžiadal 900 izraelských obetí, vrátane vojakov a civilistov.