Ministri vnútra Rakúska a ČR rokovali o kontrole hraníc, migračnom pakte EÚ

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Rakušan sa tak vyjadril na tlačovej konferencii s rakúskym rezortným partnerom Gerhardom Karnerom vo Viedni. Obaja pripomenuli, že kontroly na hraniciach platné od stredy zaviedli ich krajiny zatiaľ na desať dní. Následne v "úzkej koordinácii" a na základe čísel rozhodnú, či ich predĺžia. Česko a Rakúsko podľa ministrov napriek odporu maďarského premiéra Viktora Orbán podporujú kompromisnú dohodu o migračnom a azylovom systéme EÚ. Tento pakt je absolútne nevyhnutný, uviedol Karner, s čím Rakušan podľa APA súhlasil.

Ak by azylový pakt neexistoval, každá krajina by sa pokúšala problém riešiť sama, čo by nebolo prínosom pre bezpečnosť v rámci celej Únie. V súvislosti s vyjadreniami Orbána o "právnom násilí" voči Maďarsku český minister zdôraznil, že dosahovanie kompromisov by malo byť základom politiky. V oblasti migrácie "nerozhodujú ideológie, ale geografia", doplnil Rakušan. Česko a Rakúsko chcú tiež posilniť spoluprácu s bezpečnými tretími štátmi. Karner hovoril o "modeli Rwanda" po vzore Británie a Dánska, ktorý podľa neho Praha a Viedeň považujú zmysluplný. Británia chce migrantov bez ohľadu na krajinu ich pôvodu posielať okrem iného do Rwandy. Dohodu uzavretú s týmto východoafrickým štátom však blokuje súdny spor.