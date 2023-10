Slovensko podľa Lančariča pripravuje rozšírenie kapacity na tranzit ukrajinského obilia

Pavol Lančarič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

ČIERNA NAD TISOU - Slovensko pripravuje zvýšenie kapacity na tranzit ukrajinského obilia po železnici, využiť chce na to aj prostriedky Európskej únie. V Čiernej nad Tisou to vo štvrtok potvrdil minister dopravy Pavol Lančarič. Prekladisko zo širokorozchodných vozňov v Čiernej nad Tisou, ako aj terminál kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá navštívil spolu s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom.

Časť peňazí z EÚ už Slovensko podľa Lančariča získalo, 21. októbra bude vyhodnocovanie ďalšej výzvy. "Musíme pripraviť jednak cestu toho obilia pre trhy, na ktoré patrí, to je jeden problém. Druhý problém, samozrejme, je aj to, ako dlho bude ešte trvať ten vojnový konflikt na Ukrajine a ako dlho a či vôbec budú zatvorené čiernomorské prístavy," uviedol minister. V prípade uvoľnenia morskej cesty pre ukrajinské obilie sa problém vyrieši. Zároveň však treba investovať do modernizácie na prepravu tovarov medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Dombrovskis potvrdil, že EK vo vzťahu k Ukrajine podporuje riešenie dopravy a prepravy tovarov vrátane terminálov a cezhraničných priechodov. Cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF) je odobrený plán s celkovou investíciou 130 miliónov eur spolu pre Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko, pričom spolufinancovanie EÚ je 68 miliónov eur. Súčasťou financií je aj obstaranie kontrolného skenera v Čiernej nad Tisou.

Generálny riaditeľ ZSSK Cargo Roman Gono konštatoval, že aktuálne je objem obilia, ktorý za tento rok príde z Ukrajiny cez slovenskú hranicu, zhruba jeden milión ton. Prekládka sa pritom dá zvýšiť viacerými spôsobmi. "Dnes sme pripravení na to, aby sme ten objem niekoľkonásobne zvýšili," povedal Gono. Investície sú podľa neho potrebné do vozňov či technológií.