Poľsko bude vetovať reformu migračnej politiky Európskej únie

Mateusz Morawiecki (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

"Treba si položiť veľmi jasnú otázku: Prečo by sme mali súhlasiť s diktátom z Bruselu, s diktátom z Berlína?" spýtal sa Morawiecki pred odletom do Španielska, kde sa vo štvrtok a piatok koná summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) a o deň neskôr neformálny summit EÚ. Reforma azylovej a migračnej politiky bude obom stretnutiam dominovať."S týmto diktátom nesúhlasíme, pretože nielenže problém nerieši, ale vytvára ešte väčší problém a znamená pozvať do Európy stovky lodí s nelegálnymi ekonomickými migrantmi," konštatoval poľský premiér.

Kontroly na hranici budú náhodné, zamerajú sa na podozrivé vozidlá (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Poznamenal, že nechce, aby sa z Poľska stala druhá Lampedusa, čím narážal na malý taliansky ostrov v Stredozemnom mori, kde po prekonaní Stredozemného mora dočasne končí množstvo migrantov z Afriky.Protiimigračná rétorika je už dlhodobo dôležitou témou pre vládnucich konzervatívcov v Poľsku, kde sa v polovici októbra uskutočnia parlamentné voľby. Súčasne s voľbami sa koná aj referendum, v ktorom sa majú poľskí občania rozhodnúť, či súhlasia s reformovanou migračnou politikou Európskej únie.

Poľská opozícia vyzvala na bojkot avizovaného referenda v súvislosti s údajne zaujatou otázkou na hlasovacom lístku: "Ste za prijatie tisícov nelegálnych prisťahovalcov z Blízkeho východu a Afriky v súlade s povinným relokačným systémom, ktorý zaviedla európska byrokracia?".Členské štáty EÚ sa v stredu dohodli na poslednej časti reformy spoločnej azylovej a migračnej politiky. Týka sa kľúčovej oblasti postupov v krízových situáciách a nepredvídaných okolnostiach. Schválená pozícia bude základom pre rokovania predsedníctva Rady EÚ s Európskym parlamentom o novom pakte o migrácii a azyle.