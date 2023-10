Vrátime sa do roku 1993! Ruská propagandistka sa vyhráža Západu jadrovým výbuchom, pobúrila aj Kremeľ

Margarita Simonjanová je vernou spolupracovníčkou Vladimira Putina. (Zdroj: profimedia.sk)

Ako šéfredaktorka ruskej štátnej televízie RT Margarita Simonjanová rada šíri kremeľskú propagandu. Počas ukrajinskej vojny často pútala pozornosť vlastnými videami, v ktorých sa vyhrážala Západu. Teraz Simonjanová na to nadviazala ďalším klipom, v ktorom vyzýva k jadrovému výbuchu.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 588 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Simonjanová sa vyhráža Západu jadrovým výbuchom

Vo videu, ktoré zdieľal YouTube kanál „Russian Media Monitor“, šéfka RT spočiatku rozpráva o anexii ďalších území, ktoré podľa nej stále patria Rusku. "Nemôžem vám to sľúbiť, ale ak sa to nestane, nebudete poznať mier a my nebudeme poznať mier. Budeme za ten mier bojovať, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Aj keď to bude trvať dlhšie ako náš život,“ povedala Simonjanová, ktorá zároveň priznáva, že táto anexia by nebola jednoduchá. Koniec koncov, Západ by to Rusko jednoducho nenechal urobiť tak, ako to urobil pri anexii Krymu v roku 2014. Propagandistka sa vzápätí vyhráža: "Preto sa pre našu stranu jadrové ultimátum stáva nevyhnutným a nemá inú alternatívu. Oni (západné štáty) sa nevzdajú, kým nepocítia veľkú bolesť alebo kým si neuvedomia, že čoskoro budú pociťovať veľkú bolesť."

Stretnutie s expertom

Margarita Simonjanová potom spomína na stretnutie s jedným expertom. Prostredníctvom neho si uvedomila nasledovné: "Ak by sme spustili termonukleárny výbuch, jadrový výbuch, stovky kilometrov nad naším vlastným územím niekde na Sibíri, na zemi by sa nič strašné nestalo. Nezavládla by žiadna jadrová zima. Nebude žiadna strašná radiácia, ktorá všetkých zabije.“ V nasledujúcich rokoch by tiež nebol problém s rakovinou. "Stane sa, že všetka rádiová elektronika bude deaktivovaná. Všetko digitálne, všetky satelity...Vrátime sa do roku 1993...Poviem vám, žili sme úžasne dobre. Ja by som bola dokonca šťastná!" Simonjanová na záver tvrdí: "Táto možnosť existuje a je najhumánnejšia."

Pobúrila aj Kremeľ

Po Simonjanovej bizarnom vyhlásení hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že neverí, že takéto diskusie majú zmysel. „Nesmieme zabúdať, že Margarita nepracuje v oficiálnych úradoch, takže jej slová nie vždy odrážajú oficiálnu pozíciu,“ povedal Peskov.

Poradca poslanca Štátnej dumy uviedol, že zvažuje aj vyvodenie trestnej zodpovednosti Simonjanovej. Jej výroky kritizoval aj starosta Novosibirska Anatolij Lokot. Následky jadrového výbuchu by „mohli trvať tisíce rokov,“ vysvetlil.

Maria Prusakova, poslankyňa z Altajského regiónu, apelovala na Simonjanovú: Sibír považuje slová šéfredaktorky RT za „hlbokú urážku“. „Preto by ste sa mali prinajmenšom ospravedlniť ľuďom na celej Sibíri, najmä tým, ktorí už niekoľko desaťročí trpia následkami jadrových testov.“ Dôrazne radí moderátorke, že keď príde na takéto témy, „... pri ktorých ste, ako sama hovoríte, ‚hlúpa žena‘“, aby sa o nich nevyjadrovala na verejnosti.

Počas ukrajinskej vojny sa mnohí propagandisti vyhrážali použitím jadrových zbraní. Mnohí experti sa domnievajú, že je to jednoducho prostriedok na zastrašenie Západu a tým aj obmedzenie podpory pre Ukrajinu.