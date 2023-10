Botox, operácia očí, peeling kože! Až tak sa kremeľský tyran Putin usiluje o večnú mladosť? Experti prehovorili

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Sergey Shinov, Roscongress Foundation via AP)

MOSKVA - Vladimir Putin vraj v posledných rokoch podstúpil množstvo skrášľovacích procedúr. Z jeho tváre to vedia vyčítať mnohí odborníci. Nechal sa kremeľský líder pravidelne ošetrovať botoxom a používa výplne? Alebo je za jeho zmenenými črtami tváre niečo úplne iné?

Špekulácie o aktuálnom zdravotnom stave Vladimíra Putina sa stále šíria. Veď šéf Kremľa sa na verejnosti občas javil nafúknutý a aj jeho mimika vraj naznačovala možnú chorobu. Mohli by však Putinove zvláštne črty tváre naznačovať početné kozmetické operácie?

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 584 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Je Vladimir Putin posadnutý plastickou chirurgiou?

To teraz tvrdia viacerí odborníci britskému bulvárnemu denníku The Sun. Napríklad popredný britský plastický chirurg Gerard Lambe hovorí: „Putinov vzhľad sa v priebehu rokov dramaticky zmenil. A hoci je to nepochybne spôsobené vekom a vypätím nepochopeného svetového lídra, vidím, že podstúpil niekoľko kozmetických procedúr." Lambe predpokladá u Putina pravidelné ošetrenie botoxom a lícnymi výplňami. Okrem toho Putin mohol podstúpiť korekčnú operáciu očného okolia. „Zdá sa, že má aj hladšiu pokožku, za čo môže pravidelný kožný peeling,“ pokračoval plastický chirurg.

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Túži po večnej mladosti?

Názory Gerarda Lambeho potvrdili lekárnik a spisovateľ Randall Higgins a bývalý britský minister zahraničných vecí a lekár Lord David Owen. Ten pre The Sun povedal: "Hľadanie večnej mladosti je u veľmi bohatých a mocných celkom bežné. V priebehu rokov som veľa napísal o nebezpečenstvách takzvaného syndrómu arogancie u lídrov - najmä tých v politike a ekonomike, ktorí držali moc dlhú dobu. V určitom bode im moc – všeobecne povedané – stúpla do hláv." Zdá sa, že syndrómom trpí aj Putin.

Putin vraj berie steroidy

The Sun ďalej píše, že botox a výplne nie sú jedinými dôvodmi Putinovej zmenenej tváre. Špekuluje sa aj o tom, že vodca Kremľa berie steroidy. Napríklad osobný tréner James Dixon pre The Sun povedal: „Zmeny na tvári pána Putina, ako napríklad plnšie líca, sú v súlade s niektorými jasnými znakmi užívania steroidov, ktoré sa bežne vyskytujú vo svete fitness.“ Na liečbu rakoviny by sa dali použiť aj takzvané kortikosteroidy. O Putinovi sa v posledných mesiacoch často hovorilo, že má takúto chorobu. Takéto teórie sa zatiaľ nepotvrdili. Len Putin vie, čo mu bolo skutočne vpichnuté pod kožu.