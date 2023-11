Otec brexitu Nigel Farage ide do reality šou: Zarobí tam nehorázne peniaze, chce osloviť mladých voličov

Nigel Farage sa zúčastní reality šou. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Bývalý šéf strany Ukip, ktorý zohral kľúčovú úlohu v rozhodnutí Británie opustiť EÚ, chce osloviť mladšie publikum vystúpením v relácii ITV „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here“.

Okrem toho Farage môže získať mimoriadne lukratívny plat: Ako uvádza britský denník „The Sun“, suma sa vyšplhá až 1,5 milióna libier (približne 1,72 milióna eur).

Povesti o Farageovej možnej účasti v televíznej šou sa šírili britskými médiami už niekoľko dní po tom, čo o tom informoval stanica „GB News“. Zaujímavosťou je, že Farage sám moderuje program na „GB News“.

V pondelok večer zverejnil krátke video na sociálnej sieti X. Svoju účasť potvrdil slovami: "Klebety sú pravdivé... uvidíme sa v džungli!"

The rumours are true.. I’ll see you in the jungle! 🦘 pic.twitter.com/ohYl1vD4Dp — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 13, 2023

Farage, ktorý bude najlepšie zarábajúcim súťažiacim v histórii britskej verzie televíznej show, pristál v utorok aj v Austrálii. Usmieval sa od ucha k uchu, keď prezradil, že sa rozhodol zúčastniť, aby sa spojil s potenciálnymi mladými voličmi, ktorí chcú počuť jeho politické názory.

Pre Dailymail povedal: „Jednoducho verím, že šou sleduje veľké mladé publikum. Sú to ľudia, s ktorými sa oplatí hovoriť." Ďalej vysvetlil svoj dôvod, prečo sa pripojil k aplikácii sociálnych médií TikTok: „Posledných pár mesiacov som sa hral s TikTokom a budete prekvapení, že je tu veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, čo chcem povedať. Tak to je dôvod."

Premiéra ďalšej série I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here je naplánovaná na 19. novembra.