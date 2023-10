Vojenská pomoc Ukrajine od USA v ohrození: Dočasný rozpočet ju nezahrňuje, ozval sa však Biden

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin))

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajina čeliaca ruskej vojenskej invázii môže naďalej počítať s pomocou Spojených štátov, hoci zákon o núdzovom financovaní americkej federálnej vlády vojenskú pomoc Ukrajine nezahŕňa. Uviedol to včera americký prezident Joe Biden.

Víkendové schválenie zákona o núdzovom financovaní na nasledujúcich 45 dní na poslednú chvíľu odvrátilo ochromenie amerických vládnych úradov, takzvaný shutdown. Zákon však nakoniec nezahŕňa šesť miliárd dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine, ktoré obsahoval skorší návrh predložený demokratmi. Proti tejto pomoci sa v americkom Kongrese postavila časť republikánov.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 585 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

"Za žiadnych okolností nesmieme pripustiť prerušenie americkej pomoci Ukrajine," uviedol Biden po prijatí zákona. Spojené štáty už Ukrajine od začatia ruskej invázie poskytli vojenskú pomoc v hodnote okolo 46 miliárd dolárov.

"Neprestaneme bojovať za väčšiu hospodársku a bezpečnostnú pomoc pre Ukrajinu," uviedol líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer. "Väčšina v oboch politických stranách pomoc Ukrajine podporuje," dodal.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia Oleh Nikolenko vyhlásil, že na predtým schválenú americkú pomoc nebude mať najnovší vývoj okolo rozpočtu Spojených štátov vplyv. "Ukrajinská vláda aktívne spolupracuje s americkými partnermi na zabezpečení toho, že nové rozhodnutie ohľadom amerického rozpočtu, ktoré padne v najbližších 45 dňoch, bude zahŕňať novú finančnú pomoc pre Ukrajinu," dodal. "Podpora Ukrajiny zostáva neochvejne silná v americkej administratíve, v oboch politických stranách aj v kongresových komorách a najmä u amerického ľudu," uviedol tiež.

Ukrajinský minister obrany Rustom Umerov na sieti X napísal, že ho jeho americký náprotivok Lloyd Austin v telefonickom rozhovore uistil, že americká pomoc bude pokračovať. "Ukrajinskí bojovníci budú mať na bojisku naďalej silné zázemie," dodal.

Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell dnes pri návšteve Kyjeva uviedol, že EÚ pripravuje zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine a tiež dlhodobé bezpečnostné záväzky voči Ruskom napadnutej krajine. Vyjadril nádej, že únijné štáty dospejú k rozhodnutiu o zvýšení pomoci "do konca roka". Schopnosť Ukrajincov brániť sa ruskej invázii je do veľkej miery závislá od pomoci od zahraničných partnerov.